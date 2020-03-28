Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"
Экс-тренер "Айнтрахта" Драгослав Степанович высказался о нападающем "Реала" Луке Йовиче.
"Йович разрушает свою карьеру. Он сам себе вредит! Ему повезло, что у него появилась возможность проявить себя в "Айнтрахте", а потом он перебрался в "Реал" и это был самый крупный трансфер в истории Сербии.
Не верится, что он делает это сам с собой. Я слышал о его прежней жизни. Он спал с отцом в автомобиле, чтобы сутра потренироваться в "Црвене Звезде". Знаю о его жертвах. А теперь происходит вот это...
В стране вводится карантин, а он делает вид, что не понял! Пусть лучше молчит и ничего не комментирует", - приводит слова Степановича Kurir.
Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года. За это время он провел 24 игры, забил два гола и отдал два ассиста.
Читайте также: Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом. | http://soccernews.ru
главное
-
Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты
-
РПЛ может возобновиться в июле
-
УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов
-
"Зенит" назвал "Наполи" стоимость Азмуна
-
Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая. Он возглавлял команду 14 лет
Лента новостей
-
ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"
-
Луис Энрике: "Я не мог говорить Месси, как необходимо играть"
-
Canal+ отказывается платить французской Лиге 1
-
Футболисты ЦСКА будут заниматься дома до 7 апреля
-
Луис Энрике: "Испания может выиграть Евро"
-
1
Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"
-
"Минск" вышел победителем из дерби, БАТЭ проиграл "Славии" и другие результаты 2-го тура чемпионата Беларуси
-
Сычев ответил на вопрос о лучшем тренере в мире
-
Тренер "Зенита" показала несколько упражнений для людей, сидящих дома
-
Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты
-
"Манчестер Юнайтед" намерен выкупить Игало
-
Сычев назвал любимых игроков в "Ливерпуле"
-
Два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за Торреса
-
"Лестер" нашел замену Варди
-
1
Каррагер высказался о работе тренеров
-
1
"Барселона" продолжает работать над покупкой Мартинеса, несмотря на кризис
-
Санья отреагировал на слова Фабрегаса, который критиковал футболистов "Арсенала"
-
РПЛ может возобновиться в июле
-
"Атлетико" сообщил о смерти 14-летнего воспитанника
-
1
"Ливерпуль" делал запрос о стоимости Усмана Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14