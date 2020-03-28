Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"

Экс-тренер "Айнтрахта" Драгослав Степанович высказался о нападающем "Реала" Луке Йовиче.

"Йович разрушает свою карьеру. Он сам себе вредит! Ему повезло, что у него появилась возможность проявить себя в "Айнтрахте", а потом он перебрался в "Реал" и это был самый крупный трансфер в истории Сербии.

Не верится, что он делает это сам с собой. Я слышал о его прежней жизни. Он спал с отцом в автомобиле, чтобы сутра потренироваться в "Црвене Звезде". Знаю о его жертвах. А теперь происходит вот это...

В стране вводится карантин, а он делает вид, что не понял! Пусть лучше молчит и ничего не комментирует", - приводит слова Степановича Kurir.

Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года. За это время он провел 24 игры, забил два гола и отдал два ассиста.

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