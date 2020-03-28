Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"

1 Теги реал мадридлука йович

Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"

Экс-тренер "Айнтрахта" Драгослав Степанович высказался о нападающем "Реала" Луке Йовиче.

"Йович разрушает свою карьеру. Он сам себе вредит! Ему повезло, что у него появилась возможность проявить себя в "Айнтрахте", а потом он перебрался в "Реал" и это был самый крупный трансфер в истории Сербии.

Не верится, что он делает это сам с собой. Я слышал о его прежней жизни. Он спал с отцом в автомобиле, чтобы сутра потренироваться в "Црвене Звезде". Знаю о его жертвах. А теперь происходит вот это...

В стране вводится карантин, а он делает вид, что не понял! Пусть лучше молчит и ничего не комментирует", - приводит слова Степановича Kurir.

Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года. За это время он провел 24 игры, забил два гола и отдал два ассиста.

Читайте также: Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да и вкус у него дерьмовый!

Ответить

главное

ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"

ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов