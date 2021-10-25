Экс-тренер "Барселоны Б" лестно высказался о нынешнем составе каталонцев

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента поделился мнением о нынешнем составе первой команды каталонского клуба.

"Я уверен, что с тем составом, который есть сейчас, и с готовыми на 100% игроками, я бы стремился выиграть все, я бы старался соревноваться, чтобы выиграть все", - сказал Гарсия.

Ранее главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман заявлял. что с нынешним составом "Барселоны" трудно бороться за высокие достижения.

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