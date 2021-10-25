Экс-тренер "Барселоны Б" лестно высказался о нынешнем составе каталонцев
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента поделился мнением о нынешнем составе первой команды каталонского клуба.
"Я уверен, что с тем составом, который есть сейчас, и с готовыми на 100% игроками, я бы стремился выиграть все, я бы старался соревноваться, чтобы выиграть все", - сказал Гарсия.
Ранее главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман заявлял. что с нынешним составом "Барселоны" трудно бороться за высокие достижения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14