Экс-тренер "Барселоны" может сменить Эмери в "Арсенале"
Лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с приглашением Луиса Энрике на пост главного тренера команды.
По информации AS, 49-летний специалист в ближайшее время может сменить Унаи Эмери у руля "канониров".
Спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи уже контактировал с Энрике, который на данный момент является безработным.
Напомним, что "Арсенал" не может победить уже на протяжении пяти матчей.
Энрике ранее возглавлял "Рому", "Сельту", "Барселону" и сборную Испании.
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