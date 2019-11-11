Экс-тренер "Барселоны" может сменить Эмери в "Арсенале"

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Экс-тренер "Барселоны" может сменить Эмери в "Арсенале"

Лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с приглашением Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

По информации AS, 49-летний специалист в ближайшее время может сменить Унаи Эмери у руля "канониров".

Спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи уже контактировал с Энрике, который на данный момент является безработным. 

Напомним, что "Арсенал" не может победить уже на протяжении пяти матчей.

Энрике ранее возглавлял "Рому", "Сельту", "Барселону" и сборную Испании.

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