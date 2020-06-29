Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Валенсию"

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Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Валенсию"

"Валенсия" может в скором времени сменить главного тренера, утверждает Onda Cero.

После рестарта сезона "летучие мыши" проиграли три матча из пяти, поэтому будущее в клубе действующего наставника Альберта Селадеса находится под вопросом.

Сменить его, по информации источника, может уволенный в январе из "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который уже возглавлял "Валенсию" с декабря 2012 по июнь 2013 года.

По итогам 32 туров левантийская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры и рискует не попасть в еврокубки.

Не пропустите: "Валенсия" нацелилась на основного вратаря "Челси". | http://soccernews.ru
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