Экс-тренер "Барселоны" назвал причину проблем Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Бывший тренер "Барселоны" Карлес Решак выразил мнение, что футболисты ПСЖ не играют в командный футбол и это отражается на игре аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Месси страдает в ПСЖ, который является командой наемников. Это просто сборище игроков с большими именами: Неймара, Мбаппе и других. Они не играют в красивый и яркий футбол. ПСЖ добивается побед за счет индивидуальных качеств Неймара, Месси или Мбаппе, но никакой командной игры у них нет. Каждый играет за себя, а в "Барселоне" играли на Месси", – приводит слова Решака Ole.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14