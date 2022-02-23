Экс-тренер "Барселоны" назвал причину проблем Месси в ПСЖ

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Экс-тренер "Барселоны" назвал причину проблем Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший тренер "Барселоны" Карлес Решак выразил мнение, что футболисты ПСЖ не играют в командный футбол и это отражается на игре аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Месси страдает в ПСЖ, который является командой наемников. Это просто сборище игроков с большими именами: Неймара, Мбаппе и других. Они не играют в красивый и яркий футбол. ПСЖ добивается побед за счет индивидуальных качеств Неймара, Месси или Мбаппе, но никакой командной игры у них нет. Каждый играет за себя, а в "Барселоне" играли на Месси", – приводит слова Решака Ole.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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