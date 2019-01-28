Экс-тренер "Барселоны" пополнили тренерский штаб "Рубина"

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Экс-тренер "Барселоны" пополнили тренерский штаб "Рубина"

Два испанских специалиста вошли тренерский штаб "Рубина". Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.

Новыми сотрудниками клуба стали тренер-реабилитолог Виктор Гомес Медель и физиотерапевт Даниэль Саес Ирурре. 

Медель с 2005 по 2007 год работал с "Барселоной" и "Туделано". Кроме того, практиковался в дубле московского "Спартака".

Ирурре работал с такими клубами, как "Вильярреал", БАТЭ и "Валенсия".

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