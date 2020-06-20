Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить

Бывший тренер "Барселоны" Хуан Карлос Унсуэ сделал заявление о своей неизлечимой болезни.

Напомним, что у 53-летнего специалиста обнаружили боковой амиотрофический склероз, приводящий к параличу и атрофии мышц. В 2019 году умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен, у которого был аналогичный диагноз.

"Два года чувствовал, что с телом происходит что-то серьёзное. Я должен был услышать диагноз и знал, что он не будет безопасным. Врачи дали мне четыре года. Болезнь ассиметрично сказывается на работе конечностей. Левая рука стала работать хуже правой, правая нога - хуже левой. К счастью, врачи сказали, что болезнь прогрессирует медленно, и, поскольку лечения нет, единственное, что они могут мне дать, это таблетки, которые замедлят её развитие", - цитирует Унсуэ Cuatro.

Помимо "Барсы" тренер работал в "Жироне", "Нумансии", "Расинге" и "Сельте".

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