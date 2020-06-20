Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить
Бывший тренер "Барселоны" Хуан Карлос Унсуэ сделал заявление о своей неизлечимой болезни.
Напомним, что у 53-летнего специалиста обнаружили боковой амиотрофический склероз, приводящий к параличу и атрофии мышц. В 2019 году умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен, у которого был аналогичный диагноз.
"Два года чувствовал, что с телом происходит что-то серьёзное. Я должен был услышать диагноз и знал, что он не будет безопасным. Врачи дали мне четыре года. Болезнь ассиметрично сказывается на работе конечностей. Левая рука стала работать хуже правой, правая нога - хуже левой. К счастью, врачи сказали, что болезнь прогрессирует медленно, и, поскольку лечения нет, единственное, что они могут мне дать, это таблетки, которые замедлят её развитие", - цитирует Унсуэ Cuatro.
Помимо "Барсы" тренер работал в "Жироне", "Нумансии", "Расинге" и "Сельте".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14