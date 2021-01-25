Экс-тренер "Барселоны" Вальверде получил предложение от французского топ-клуба
"Марсель" заинтересован в приглашении бывшего наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде, пишет Marca.
По сведениям издания, провансальцы хотят, чтобы экс-тренер "сине-гранатовых" стал преемником Андре Виллаш-Боаша.
Однако сам испанец может отказать "Марселю", так как намерен возглавить команду, ведущую борьбу за трофеи.
56-летний Вальверде тренировал "Барсу" с июля 2017 по январь 2020 года.
"Марсель" идёт на шестом месте в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидера на 13 очков.
Не пропустите: Александр Головин оценил свою игру в матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Барселоны" Вальверде получил предложение от французского топ-клуба
-
Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной"
-
Хабиб: "Готовлюсь к дебюту в большом футболе"
-
"Реал" жалеет о продаже Регилона в "Тоттенхэм"
-
Сульшер высказался о стиле игры "Манчестер Юнайтед"
-
Флик прокомментировал разгромную победу "Баварии" над "Шальке"
-
СМИ узнали зарплату Промеса после возвращения в "Спартак"
-
Стали известны шесть пар 1/8 финала Кубка Англии
-
Главные новости дня: 24 января
-
"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А
-
"Атлетико" дома победил "Валенсию"
-
"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги
-
Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й
-
Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
-
Экс-хавбек "Боруссии" Гросскройц объявил о завершении карьеры.
-
Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге
-
В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти
-
"Ростов" в контрольном матче оказался сильнее "Эстерсунда"
-
"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13