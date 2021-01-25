Экс-тренер "Барселоны" Вальверде получил предложение от французского топ-клуба

"Марсель" заинтересован в приглашении бывшего наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде, пишет Marca.

По сведениям издания, провансальцы хотят, чтобы экс-тренер "сине-гранатовых" стал преемником Андре Виллаш-Боаша.

Однако сам испанец может отказать "Марселю", так как намерен возглавить команду, ведущую борьбу за трофеи.

56-летний Вальверде тренировал "Барсу" с июля 2017 по январь 2020 года.

"Марсель" идёт на шестом месте в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидера на 13 очков.

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