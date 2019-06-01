Экс-тренер "Барселоны": "Я не стал бы покупать Гризманна"

Экс-главный тренер "Барселоны" Карлес Рексач рассказал, что думает о желании каталонского клуба купить форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом пишет AS.

"Меня однажды спросили о Гризманне. Я сказал, что не стал бы покупать его. У него та же позиция, что и у Месси. Я думаю, что есть более подходящие футболисты", - сказал Рексача.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отрицает договорённость с Гризманном.

В текущем сезоне 28-летний француз сыграл за "Атлетико" 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 ассистов.

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