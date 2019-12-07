Экс-тренер "Баварии" Ковач назвал цель своего прибытия в Англию

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Экс-тренер "Баварии" Ковач назвал цель своего прибытия в Англию

Экс-тренер "Баварии" Нико Ковач объяснил, зачем он прибыл в Англию.

Как сообщает Goal.com, хорватский специалист был замечен на матче между "Эвертоном" и "Челси" (3:1), что породило слухи о том, что он может возглавить "ирисок".

Однако Ковач опроверг слухи, заявив, что решил провести выходные в Англии и посетить несколько игр чемпионата.

Ковач возглавлял "Баварию" с 2018 года, однако в ноябре текущего года покинул клуб.

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