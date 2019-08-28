Экс-тренер "Базеля": "Салах был ужасен на первой тренировке"

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Экс-тренер "Базеля": "Салах был ужасен на первой тренировке"

Бывший наставник швейцарского "Базеля" Хайко Фогель поделился воспоминаниями о начале карьеры в клубе экс-форварда команды Мохамеда Салаха.

"Я подписал Салаха на впечатлениях от видеонарезок от его игры. Но на первой тренировке я подумал, что нам привезли его близнеца, настолько он был ужасен. На второй день дела пошли чуть лучше. А вот на третьем занятии Салах показал свой класс. Если мяч был на его левой ноге, то это был 100-процентный гол", - приводит слова Фогеля The Sun. 

Салах перешел в "Базель" в возрасте 20 лет из "Араб Констракторс" за 2,5 миллиона евро. В данный момент 27-летний форвард выступает за "Ливерпуль" и в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Ливерпуль" может продать Салаха. | http://soccernews.ru
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