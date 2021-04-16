Экс-тренер "Бенфики" может возглавить "Спартак"
Фото:РИА Новости / Владимир Астапкович
Экс-тренер "Бенфики" Руй Витория может возглавить "Спартак".
По сведениям O Jogo, московский клуб уже ведет переговоры с 51-летним португальцем.
Витория тренировал "Бенфику" с 2015 по 2019 год. Под его руководством клуб выигрывал чемпионат Португалии и Суперкубок страны. Последним его клубом был "Ан-Наср", который он покинул в декабре 2020 года.
Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб летом.
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