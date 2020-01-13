Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"

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Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"

"Барселона" определила нескольких претендентов на замену главному тренеру Эрнесто Вальведе. Об этом сообщает As.

Ранее сообщалось, что "Барселона" уведомила Вальверде о грядущей отставке.

Основным претендентом на данный момент является бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен. Он уже встречался с агентами каталонского клуба.

Еще одним кандидатом является тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман.

Не пропустите: "Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены травмированному Суаресу. | http://soccernews.ru
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