Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"

"Барселона" определила нескольких претендентов на замену главному тренеру Эрнесто Вальведе. Об этом сообщает As.

Ранее сообщалось, что "Барселона" уведомила Вальверде о грядущей отставке.

Основным претендентом на данный момент является бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен. Он уже встречался с агентами каталонского клуба.

Еще одним кандидатом является тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман.

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