Экс-тренер "Челси" рассказал причину провала де Брюйне, Лукаку и Салаха в стане "синих"

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Экс-тренер "Челси" рассказал причину провала де Брюйне, Лукаку и Салаха в стане "синих"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Экс-наставник лондонского "Челси" Эдди Ньютон рассказал, из-за чего в клубе провалились Мохамед Салах, Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку.

– Вас расстроило то, что произошло с Салахом, де Брюйне и Лукаку?

– Я считаю, ситуации Салаха и де Брюйне не были связаны с недостатком таланта.

У них были личные проблемы с Жозе Моуринью. Они были достаточно хороши для того, чтобы выступать за "Челси".

Что касается Лукаку, то он в то время он был не готов. Просто не готов играть в основном составе на позиции девятого номера, как Дидье Дрогба.

Его всегда будут сравнивать с ним, но в то время это было несправедливо по отношении к Ромелу. Это разные ситуации для разных игроков, – заявил Ньютон.

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