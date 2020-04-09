Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами

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Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами

Экс-тренер ЦСКА, а ныне председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев сказал, что депутаты и чиновники тоже пойдут на урезание зарплаты в связи с пандемией коронавируса.

"Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идет на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.

Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой", - передает слова Газзаева "Чемпионат".

Ранее ряд российских футбольных клубов пошли на снижение зарплаты на период пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире более 1,5 миллионов заражены Covid-19. Скончалось почти 90 тысяч человек.

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