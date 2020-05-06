Экс-тренер "Динамо" Бондаренко рассказал о самоизоляции в Африке

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Экс-тренер "Динамо" Бондаренко рассказал о самоизоляции в Африке

Экс-тренер московского "Динамо" Виктор Бондаренко, который долгое время работает в Африке, рассказал, как проходит самоизоляция в стране.

70-летний специалист сейчас живет в ЮАР.

"Из-за коронавируса, как и везде, все засели в своих домах. И тишина. На улицах пусто. Был пятый режим опасности, который считается самым высоким, но недавно выступил президент страны и снизил его до четвертого. Здесь все более благополучно, чем в Европе. Уже можно выезжать на машине в магазины, аптеки и т. д. Стало полегче.

С нарушителями самоизоляции очень жестко. Здесь не нянчатся - дубинкой дадут или стрельнут, если не выполняешь требования, и все. Понимаете, коренное население не всегда сознательное. Возможно, в ЮАР помягче. Я живу за городом - в 40 км от Йоханнесбурга и 20 км от Претории, так что мне сложно судить о ситуации там", - передает слова Бондаренко "Известия".

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 3,5 миллиона человек.

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