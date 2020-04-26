Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
Бывший главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов посоветовал нападающему "Зенит" Александру Кокорину поскорее уехать в Европу.
"Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо не мешкая идти к этой цели. В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь все сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30—31 его уже могут и не позвать", — приводит слова Хохлова Russia Today.
В настоящее время 29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за сочинский клуб четыре матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
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|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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