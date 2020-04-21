Экс-тренер "Динамо" Хохлов рассказал, как он потерял крупную сумму из-за мошенников

Бывший главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что из-за мошенников он потерял крупную сумму.

"Я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был очень осторожен. И вдруг поддался на уговоры. Сам не знаю почему.

Надоумил меня один из руководителей банка. Был очень настойчив, красноречив, несколько лет убеждал. Я понимал, что это похоже на пирамиду, но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты, проблем нет. Вот и решил попробовать.

Мне компенсировали 750 тысяч рублей от АСВ — агентства страхования вкладов. По сравнению с тем, что вложил — мизер. Теперь тот банкир в бегах. За границей. Хотя на 99 процентов нам известно, где он прячется. Следователю об этом говорили. Но представляете, нам даже не сообщили, что задержан главный подозреваемый. При этом недвижимость, которая на него записана, почему-то до сих пор не арестована. Дело вообще не движется!" - приводят слова Хохлова российские СМИ.

Не пропустите: Хохлов сказал, что Черчесов не даст сборной России расслабиться. | http://soccernews.ru