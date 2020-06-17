Экс-тренер "Динамо" Кобелев: "Не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова"

Экс-тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал высказывание экс-защитника команды Виталия Дьякова.



Ранее футболист в интервью "Чемпионата" заявил: "Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно".

"Я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова. Он видит всё со своей колокольни, на самом деле всё было по-другому. Жизнь-то расставляет по местам. Кобелев может быть плохим, а где тогда хорошие тренеры? Пусть он говорит, что угодно. Не хочется опускаться до претензий и разбирательств", - цитирует Кобелева "Чемпионат".

31-летний футболист перешел в "Динамо" в 2015 году из "Ростова" и провел в московском клубе два года.

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