Экс-тренер "Динамо" может возглавить "Ротор"

Фото: сайт "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов может стать новым тренером "Ротора".

Как сообщает "Матч ТВ", волгоградский клуб также рассматривает кандидатуры Артема Куликова и Сергея Первушина. Связь с претендентами пока только телефонная.

Напомним, что по итогам сезона "Ротор" вылетел в ФНЛ.

Хохлов покинул "Динамо" в октябре 2019 года и с тех пор находится без клуба.

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