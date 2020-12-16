Экс-тренер "Динамо" раскритиковал поведение Тедеско

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев подверг резкой критике наставника "Спартака" Доменико Тедеско, который часто ведет себя очень эмоционально.

"Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного. Например, он регулярно апеллирует к судьям, немца постоянно что-то не устраивает. Честно говоря, мне не нравится, как себя ведет Тедеско", - приводит слова Кобелева "RT на русском".

Напомним, что в перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:1) Тедеско поругался с тренером вратарем сочинского клуба Дмитрием Бородиным. После матча в подтрибунном помещении наставник повздорил с вратарем сочинцев Сосланом Джанаевым.

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