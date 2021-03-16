Экс-тренер "Динамо" Загреб, которого осудили за мошенничество: "Модрич и Ловрен – соучастники"

Экс-наставник загребского "Динамо" Зоран Мамич, который получил срок 4 года и 8 месяцев по делу о мошенничестве, заявил, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и защитник "Зенита" Деян Ловрен причастны к тем преступлениям, в которых был обвинен специалист и его брат.

"Я брал деньги из "Динамо" через Модрича и Ловрена. У Луки все еще находится несколько миллионов евро на том счете, который был у нас с ним на основании частного контракта. Эти деньги он снял и выплатил членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже обязаны это сделать. Я рад, что их не считают причастными к этому делу, но они соучастники. Деньги из бюджета у них.

В суде они подтвердили: "Да, мы подписывали контракты, мы брали эти деньги", – заявил Мамич для 24sata.hr.