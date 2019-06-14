Экс-тренер "Эмполи" Андреаццоли возглавил "Дженоа"

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Экс-тренер "Эмполи" Андреаццоли возглавил "Дженоа"

Стало известно, что новым главным тренером "Дженоа" стал Аурелио Андреаццоли. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Контракт 65-летнего специалиста с клубом действует до 2021 года. К своим обязанностям он приступит 1 июля.

Ранее Андреаццоли тренировал "Эмполи", из которого он был уволен дважды ха сезон. Клуб занял 18 место в Серии А и вылетел во вторую лигу.

"Дженоа" в минувшем сезоне набрала 38 баллов и заняла 17 место.

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