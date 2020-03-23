Экс-тренер "Эспаньола" умер от коронавируса

Бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет стал жертвой пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мужчина заразился смертельно опасной инфекцией и врачи не смогли спасти его жизнь.

Отмечается, что заболеванию коронавирусом предшествовал инсульт, поэтому иммунитет Бенито был и без того слабым. Экс-тренеру "Эспаньола" было 84 года.

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