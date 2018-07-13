Экс-тренер Хорватии перед финалом ЧМ-2018 акцентировал внимание на африканское происхождение игроков Франции

Теги хорватияфранция

Экс-тренер Хорватии перед финалом ЧМ-2018 акцентировал внимание на африканское происхождение игроков Франции

Экс-наставник сборной Хорватии Игор Штимац поговорил об африканском происхождении футболистов Франции.

"Кто-нибудь в курсе, против кого именно мы играем в финале? Преснел Кимпембе из Конго, Усмане Дембеле из Мавритании, Джибриль Сидибе из Мали, Самюэль Умтити - из Камеруна, Поль Погба - из Гвинеи, Н’Голо Канте из Мали..." - написал Штимац в Facebook.

Финальный поединок ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени.

Читайте также: Звезды хорватского футбола получили приглашения на финал ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов