Экс-тренер Хорватии перед финалом ЧМ-2018 акцентировал внимание на африканское происхождение игроков Франции

Экс-наставник сборной Хорватии Игор Штимац поговорил об африканском происхождении футболистов Франции.

"Кто-нибудь в курсе, против кого именно мы играем в финале? Преснел Кимпембе из Конго, Усмане Дембеле из Мавритании, Джибриль Сидибе из Мали, Самюэль Умтити - из Камеруна, Поль Погба - из Гвинеи, Н’Голо Канте из Мали..." - написал Штимац в Facebook.

Финальный поединок ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени.

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