Экс-тренер "Интера" может возглавить сборную Нидерландов

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Экс-тренер "Интера" может возглавить сборную Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает кандидатуру Франка де Бура на пост главного тренера национальной сборной.

Как сообщает De Telegraaf, голландские футбольные чиновники форсируют переговоры, поскольку хотят назначить нового наставника национальной команды до октябрьских матчей.

Напомним, что сборная Нидерландов осталась без рулевого после ухода Рональда Кумана в "Барселону". Исполняет обязанности главного тренера сейчас Дуайт Лодевегес.

50-летний де Бур ранее возглавлял "Аякс", "Интер", "Кристал Пэлас" и "Атланту Юнайтед".

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