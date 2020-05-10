Экс-тренер "Интера" Страмаччони заявил о намерении найти себе команду в Италии

Экс-главный тренер "Интера" Андреа Страмаччони сообщил, что хочет найти работу в Италии, после того, как пять лет прибывал за границей.

За всю карьеру 44-летний специалист работал в "Интере" (2012-2013), "Удинезе" (2014 - 2016), "Панатинайкосе", "Спарте" и иранском "Эстегляле".

"У меня в приоритете - найти работу в Италии, так как здесь отличный чемпионат и очень преданные болельщики. Я хочу не большую команду, а скромный клуб", - цитирует Страмаччони Sky Sport Italia.

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