Экс-тренер Казахстана готов возглавить "Ростов"

Теги ростовстанимир стойлов

Экс-тренер Казахстана готов возглавить "Ростов"Фото: инстаграм "Астаны"

Экс-тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов отреагировал на слухи о возможном назначении в "Ростов".

"Я свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди. Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает", - приводит слова Стойлова Sport24.

Стойлов также известен по своей работе в сборной Болгарии и "Астане".

Напомним, что ранее "Ростов" покинул Валерий Карпин, который возглавил сборную России.

Читайте также: "Ростов" определил список претендентов на пост главного тренера после ухода Карпина. | http://soccernews.ru
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