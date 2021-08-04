Экс-тренер Казахстана готов возглавить "Ростов"

Фото: инстаграм "Астаны"

Экс-тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов отреагировал на слухи о возможном назначении в "Ростов".

"Я свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди. Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает", - приводит слова Стойлова Sport24.

Стойлов также известен по своей работе в сборной Болгарии и "Астане".

Напомним, что ранее "Ростов" покинул Валерий Карпин, который возглавил сборную России.

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