Экс-тренер киевского "Динамо" Хацкевич возглавил лидера ФНЛ
"Ротор" на своём официальном сайте объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера команды.
Белорусский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 12 января. Детали его контракта с волгоградским клубом не разглашаются.
"Ротор" является лидером ФНЛ по итогам 25 туров. В их активе 52 очка.
46-летний Хацкевич ранее возглавлял минское и киевское "Динамо", "Витебск", а также юношескую и взрослую сборные Беларуси.
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