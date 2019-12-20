Экс-тренер киевского "Динамо" Хацкевич возглавил лидера ФНЛ

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера команды.

Белорусский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 12 января. Детали его контракта с волгоградским клубом не разглашаются.

"Ротор" является лидером ФНЛ по итогам 25 туров. В их активе 52 очка.

46-летний Хацкевич ранее возглавлял минское и киевское "Динамо", "Витебск", а также юношескую и взрослую сборные Беларуси.

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