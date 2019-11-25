Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как он спас карьеру Андрея Шевченко

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Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как он спас карьеру Андрея Шевченко

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, что он спас карьеру знаменитого украинского нападающего Андрея Шевченко.

"Я очень много в Шевченко вложил. А ведь он мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьезные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180/40. В свою очередь, мы не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: "Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся".

Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из "Динамо-2" в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет. Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратиться за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании, и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире", - приводят слова Сабо украинские СМИ.

Шевченко за свою карьеру выступал за "Динамо", "Милан", "Челси", вновь "Милан" и вновь "Динамо". За сборную Украины сыграл 111 матчей и забил 48 голов. Пятикратный чемпион Украины, чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Украины, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии.

В данный момент Шевченко является главным тренером сборной Украины. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

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