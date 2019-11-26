Экс-тренер киевского "Динамо" уверен, что Украина обыграет Россию, если команды сыграют на Евро-2020



Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил уверенность, что сборная Украины превосходит по силе национальную команду России.

"Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.

Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", – приводят слова Сабо украинские СМИ.

Напомним, что сборные России и Украины досрочно пробились в финальную стадию Евро-2020. При жеребьевке группового этапа команды будут разведены по разным группам.

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