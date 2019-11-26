Экс-тренер киевского "Динамо" уверен, что Украина обыграет Россию, если команды сыграют на Евро-2020
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил уверенность, что сборная Украины превосходит по силе национальную команду России.
"Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.
Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", – приводят слова Сабо украинские СМИ.
Напомним, что сборные России и Украины досрочно пробились в финальную стадию Евро-2020. При жеребьевке группового этапа команды будут разведены по разным группам.
Не пропустите: Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2021. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборную России могут отстранить от чемпионата мира 2022 года
-
"Спартак" не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в "Лужники"
-
Квальярелла вошел в историю Серии А
-
Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Зенит" - "Лион"
-
Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче "Оренбург" - "Ахмат"
Лента новостей
-
Экс-тренер киевского "Динамо" уверен, что Украина обыграет Россию, если команды сыграют на Евро-2020
-
"Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" в матче АПЛ
-
Неймар потратил почти 2 тысячи евро на оружие в Counter-Strike
-
В России отреагировали на возможный перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга в другой город
-
"Манчестер Сити" и "Ювентус" поборются за 17-летнего ивуарийского таланта
-
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2021
-
4
Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
-
2
Президент "Брешии" неудачно пошутил про Балотелли, назвав его "черным"
-
Ван Бастен понес наказание за нацистское приветствие в прямом эфире
-
3
Сборную России могут отстранить от чемпионата мира 2022 года
-
Азар оценил свои шансы повторить результативность Роналду в "Реале"
-
2
"Матч ТВ" не покажет матч "Зенит" - "Спартак" на бесплатном канале
-
Два основных игрока "Лиона" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге Чемпионов
-
"Милан" нацелился на игрока "Шахтера"
-
Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как он спас карьеру Андрея Шевченко
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Уралом"
-
2
"Лион" прилетел в Санкт-Петербург на матч Лиги Чемпионов с "Зенитом"
-
Зидан огласил заявку "Реала" на матч с ПСЖ
-
Агент Алексея Миранчука провел переговоры с итальянскими топ-клубами
-
Дети потроллили Гильерме за его ошибки
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1