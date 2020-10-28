Экс-тренер "Краснодара" назвал слабое место "Челси"

Экс-тренер "Краснодара" Сергей Матвеев назвал слабые места "Челси".

"Много новых футболистов. Они еще до конца не сыграны. Несколько игр подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух матчах - на Тимо Вернера. Поменялась схема с четырех защитников на трех центральных.

Лэмпард пытается найти скелет, на котором можно поставить хорошую игру. Пока все выходит не так, как хотелось. В защите действуют не очень слаженно, под давлением совершают простые ошибки, что приводит к пропущенным голам и потере очков. Думаю, Лэмпард сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии: большие траты рождают большие ожидания, а команда в середине таблицы.

Слабое место "Челси" - вратарь. Эдуар Менди еще на стадии адаптации. Может, это станет плюсом для "Краснодара". Как и то, что для клуба это первая домашняя игра в ЛЧ. В городе его очень ждали", - заявил Матвеев.

Матч между "Краснодаром" и "Челси" пройдет сегодня, 28 октября, в 20:55 (мск).

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