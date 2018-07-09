Экс-тренер "Краснодара" рассказал о клубах, которые интересовались Смоловым

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Экс-тренер "Краснодара" рассказал о клубах, которые интересовались Смоловым

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что у форварда команды Федора Смолова ранее были интересные предложения от других клубов.

"Смолов мог перейти в прошлое и позапрошлое трансферные окна: в "Зенит", "Спартак" и "Вест Хэм", суммы фигурировали серьезные", – приводят слова Шалимова российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Смолов неудачно сыграл на Чемпионате Мира-2018, не забив ни одного мяча, а также не реализовав послематчевый пенальти в четвертьфинальном поединке с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

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