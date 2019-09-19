Экс-тренер "Краснодара" Шалимов назвал причину разгромного поражения

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Экс-тренер "Краснодара" Шалимов назвал причину разгромного поражения

Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал, что думает о разгромном поражении команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Базелем" (0:5). Об этом сообщает Sport24.

"На мой взгляд, была абсолютно равная игра. Ошибались обе команды, но когда ошибался "Краснодар", то "Базель" забивал голы, по крайней мере, первые два мяча.

Почему такой разгромный счет? Надо смотреть на чемпионат России. Те команды, которые играют в России против "Краснодара", не играют так, как играет "Базель". Швейцарцы сыграли уверенно, спокойно и без какой-то паники. Они не оглядывались на "Краснодар", они не смотрят на их бюджет и на класс игроков.

Нам нужно поднимать общий уровень нашего чемпионата", - сказал Шалимов.

В воскресенье, 22 сентября, "Краснодар" сыграет с ЦСКА в рамках 10-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 (мск). Во втором туре Лиги Европы "Краснодар" сыграет с "Хетафе", матч состоится 3 октября.

А еще: "Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы| http://soccernews.ru
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