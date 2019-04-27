Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"
Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов возглавит "Спартак-2", утверждает "Чемпионат".
Специалист будет курировать в московском клубе группы старших возрастов. Шалтмов займет свой пост по окончании нынешнего сезона.
"Спартак-2" в чемпионате ФНЛ занимает 12 место в турнирной таблицу.
Ранее Шалимов работал с "Химками", "Краснодаром" и женской сборной России.
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|Команда
|М
|О
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|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
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|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
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|Уфа
|25
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|15
|Анжи
|25
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|Енисей Красноярск
|25
|16