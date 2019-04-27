Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"

Теги спартак москваигорь шалимовкраснодар

Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"

Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов возглавит "Спартак-2", утверждает "Чемпионат".

Специалист будет курировать в московском клубе группы старших возрастов. Шалтмов займет свой пост по окончании нынешнего сезона.

"Спартак-2" в чемпионате ФНЛ занимает 12 место в турнирной таблицу.

Ранее Шалимов работал с "Химками", "Краснодаром" и женской сборной России.

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