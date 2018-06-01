Экс-тренер "Краснодара" возглавил тульский "Арсенал"

Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Олег Кононов, сообщает официальный сайт клуба.

Условия и сроки действия личного контракта специалиста не разглашаются. На этом посту он сменил Миодрага Божовича, который ушел в отставку по собственному желанию.

52-летний Кононов ранее тренировал "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар" и "Ахмат". Бронзовый призер чемпионата России, финалист Кубка России.

Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с игроком основного состава. | http://soccernews.ru