Экс-тренер "Краснодара" возглавил тульский "Арсенал"

Теги арсенал тулаолег кононов

Экс-тренер "Краснодара" возглавил тульский "Арсенал"

Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Олег Кононов, сообщает официальный сайт клуба.

Условия и сроки действия личного контракта специалиста не разглашаются. На этом посту он сменил Миодрага Божовича, который ушел в отставку по собственному желанию.

52-летний Кононов ранее тренировал "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар" и "Ахмат". Бронзовый призер чемпионата России, финалист Кубка России.

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