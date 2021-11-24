Экс-тренер "Лиона" может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Бывший тренер французского "Лиона" Руди Гарсия является одним из кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание L’Équipe, руководство "красных дьяволов" уже общалось с французским тренером. Английский клуб ищет тренера, который сможет возглавить команду до конца сезона.

По информации источника, Гарсия великолепно говорит по-английски, что является важным фактором для руководства "МЮ".

Но несмотря на это француз - не фаворит на вакантный пост.

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