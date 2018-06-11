Экс-тренер "Ливерпуля" может возглавить "Лестер"

"Лестер" проявляет интерес к главному тренеру "Селтика" Брендану Роджерсу, сообщает Scottish Sun On Sunday.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру североирландца на тот случай, если нынешний наставник Клод Пюэль решит уйти в отставку. В минувшем сезоне "Лестер" занял девятое место в чемпионате Англии.

Напомним, что ранее 45-летний Роджерс уже работал в АПЛ с "Ливерпулем" и едва не привел клуб к чемпионскому титулу.

Не пропустите: Азар сделал заявление о новом тренере "Челси". | http://soccernews.ru