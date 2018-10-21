Экс-тренер "Ливерпуля" может возглавить "Спартак"

"Спартак" проявляет интерес к главному тренеру шотландского "Селтика" Брендану Роджерсу, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, североирландский специалист является одним из приоритетных вариантов для руководства московского клуба. Также "Спартак" интересуется экс-наставником "Монако" Леонарду Жардимом и неким российским тренером.

Напомним, что 45-летний Роджерс известен своей работой с "Ливерпулем", который под его руководством занял второе место в Премьер-лиге в сезоне-2013/14.

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