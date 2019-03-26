Экс-тренер "Ливерпуля" по ошибке обменял не того игрока в "Фулхэм"

Экс-тренер "Ливерпуля" Рой Ходжсон, который на данный момент возглавляет "Кристал Пэлас" однажды перепутал футболистов, когда летом 2010 года купил защитника "Фулхэма" Пола Кончески. Об этом сообщает Sun.

В рамках сделки в обмен на Кончески в "Фулхэм" отправились Александр Качаниклич и Лаури Далла Валле. Первый рассказал, что в список трансферов он попал по ошибке.

"Когда я попал в "Фулхэм", я созвонился с Ходжсоном, и он мне сообщил, что обменял не того Алекса, однако уже поздно. Он думал отдать другого игрока по имени Алекс, но когда узнал об ошибке, было уже поздно", - сказал Качаниклич.

Ранее, Роя Ходжсона признали самым возрастным тренером в истории АПЛ.

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