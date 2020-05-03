Экс-тренер "Ливерпуля" заявил, что клуб нужно объявить чемпионом

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Экс-тренер "Ливерпуля" заявил, что клуб нужно объявить чемпионом

Экс-главный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье заявил, что нужно досрочно прервать чемпионат Англии и признать мерсисайдцев победителями АПЛ.

Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. "Ливерпуль" ушел на паузу с отрывом в 25 баллов.

"Ливерпуль" нужно объявить чемпионом, как это было во Франции, где титул отдали ПСЖ, обгонявший всех на 12 баллов.

А "Ливерпулю" осталось выиграть всего 2 матча, чтобы гарантировать себе чемпионство. Но 25 очков отрыва - ну нельзя тут не признать "Ливерпуль" чемпионом. Они заслужили этот титул", - передает слова Улье TalkSport.

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах.

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