Экс-тренер "Локомотива" хочет возглавить "Спартак"

Теги спартак москваславолюб муслин

Экс-тренер "Локомотива" хочет возглавить "Спартак"

Известный сербский тренер Славолюб Муслин заявил, что он готов возглавить "Спартак".

"Две недели назад я подписал контракт с клубом "Аль-Фейха". Нахожусь сейчас в Саудовской Аравии. Я просто очень хочу работать. Год просидел без дела. Деньги, безусловно, тоже фактор, но мотивация и желание важнее.

Слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из "Спартака". Если мне поступит предложение из "Спартака", то соглашусь. Пусть уже подписал контракт с саудовцами, думаю, эту проблему можно будет решить. "Спартак" – большой клуб", - приводят слова Муслина российские СМИ.

65-летний Муслин ранее уже работал в России, будучи главным тренером "Локомотива", "Химок", "Краснодара" и "Амкара".

Не пропустите: Каррера попрощался с болельщиками "Спартака". | http://soccernews.ru

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