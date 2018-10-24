Экс-тренер "Локомотива" хочет возглавить "Спартак"

Известный сербский тренер Славолюб Муслин заявил, что он готов возглавить "Спартак".

"Две недели назад я подписал контракт с клубом "Аль-Фейха". Нахожусь сейчас в Саудовской Аравии. Я просто очень хочу работать. Год просидел без дела. Деньги, безусловно, тоже фактор, но мотивация и желание важнее.

Слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из "Спартака". Если мне поступит предложение из "Спартака", то соглашусь. Пусть уже подписал контракт с саудовцами, думаю, эту проблему можно будет решить. "Спартак" – большой клуб", - приводят слова Муслина российские СМИ.

65-летний Муслин ранее уже работал в России, будучи главным тренером "Локомотива", "Химок", "Краснодара" и "Амкара".

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