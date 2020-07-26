Экс-тренер "Локомотива" Кучук: "Считают, что я безграмотный тренер. У каждого свое мнение"

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Экс-тренер "Локомотива" Кучук: "Считают, что я безграмотный тренер. У каждого свое мнение"

Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук высказался по поводу критики в свой адрес после матча чемпионата Белоруссии против "Городеи" (1:0).

"Я услышал интересные вещи про себя, ну ладно, считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь.

И играл я против таких команд, у которых такие игроки, что я бы постеснялся назвать меня безграмотным тренером. Хотя у каждого свое мнение.

Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я, то… Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть - и этого хватает. Рисковать в нашем положении… Слишком много потеряно. Мы двигаемся по чуть-чуть вперед, мы отыгрываем", - передает слова Кучука Tribuna.com.

"Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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