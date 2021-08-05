Экс-тренер "Локомотива" Кучук возглавил украинский клуб

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Экс-тренер "Локомотива" Кучук возглавил украинский клуб

Фото: сайт "Руха"/Автор неизвестен

Известный тренер Леонид Кучук возглавил львовский "Рух", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Условия личного контракта специалиста не разглашаются. На посту наставника львовян он сменил уволенного Ивана Федыка. Стоит отметить, что Кучук ранее уже тренировал "Рух" в 2019 году.

61-летний Кучук ранее тренировал "Динамо-93", "Молодечно", "Шериф", "Салют", киевский "Арсенал", "Кубань", "Локомотив", "Сталь", "Ростов" и минское "Динамо". 6-кратный чемпион Молдавии, 3-кратный обладатель Кубка Молдавии, обладатель Суперкубка Молдавии.

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