Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Красножан может возглавить "Енисей". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, 55-летний специалист стоит первым в списке на замену Дмитрия Аленичева. Руководство клуба уже встречалось с Красножаном, который ранее возглавлял "Химки".
Также кандидатом на пост главного тренера красноярской команды является Леонид Кучук.
Напомним, что у нынешнего тренера команды Дмитрия Аленичева конфликт с руководством клуба.
"Енисей" с 11 баллами располагается на последнем месте чемпионата России.
Не пропустите: "Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
-
УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы
-
Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"
-
Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом
-
Маротта ярко высказался о результатах "Интера"
-
Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"
-
Мончи может вернуться в "Севилью"
-
Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом
-
Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
-
Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
-
Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
-
"Реал" готов продать полузащитника Родригеса
-
"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"
-
Назван лучший гол по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
ПСЖ предложит Тухелю новый контракт
-
Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"
-
Карерра высказался о будущем матче "Спартака" с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11