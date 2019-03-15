Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"

Теги енисей красноярскюрий красножандмитрий аленичевлеонид кучук

Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Красножан может возглавить "Енисей". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, 55-летний специалист стоит первым в списке на замену Дмитрия Аленичева. Руководство клуба уже встречалось с Красножаном, который ранее возглавлял "Химки".

Также кандидатом на пост главного тренера красноярской команды является Леонид Кучук.

Напомним, что у нынешнего тренера команды Дмитрия Аленичева конфликт с руководством клуба.

"Енисей" с 11 баллами располагается на последнем месте чемпионата России.  

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