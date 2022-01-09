Экс-тренер "Локомотива" может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией

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Экс-тренер "Локомотива" может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией

Фото: инстаграм Славена Билича/Автор неизвестен

Новым главным тренером сборной Польши может стать Славен Билич, сообщает Sport.pl.

По сведениям источника, хорватский специалист покинул должность наставника "Бэйцзин Гоань", поэтому теперь им заинтересовалось руководство Футбольного союза Польши. В польской сборной Билич может сменить Паулу Соузу, который ушел в отставку по собственному желанию.

Напомним, что 24 марта Польша сыграет со сборной России в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

53-летний Билич ранее также тренировал сборную Хорватии, "Локомотив", "Бешикташ", "Вест Хэм", "Аль-Иттихад" и "Вест Бромвич".

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