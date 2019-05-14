Экс-тренер "Локомотива" может возглавить "Селтик"

Хорват Славен Билич может стать новым главным тренером "Селтика".

Как сообщает Sky Sports, 50-летний специалист ожидает, когда клуб примет решение по Нилу Леннону, который возглавил "Селтик" в феврале, сменив на этом посту Брендона Роджераса.

"Селтик" уже стал чемпионом Шотландии. Это уже 50-е чемпионство "кельтов".

Билич за свою тренерскую карьеру успел поработать в сборной Хорватии, "Локомотиве", "Бешикташе" и "Вест Хэме".

Читайте также: Моуринью получил предложение из Шотландии. | http://soccernews.ru