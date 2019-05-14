Экс-тренер "Локомотива" может возглавить "Селтик"
Хорват Славен Билич может стать новым главным тренером "Селтика".
Как сообщает Sky Sports, 50-летний специалист ожидает, когда клуб примет решение по Нилу Леннону, который возглавил "Селтик" в феврале, сменив на этом посту Брендона Роджераса.
"Селтик" уже стал чемпионом Шотландии. Это уже 50-е чемпионство "кельтов".
Билич за свою тренерскую карьеру успел поработать в сборной Хорватии, "Локомотиве", "Бешикташе" и "Вест Хэме".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18