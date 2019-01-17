Экс-тренер "Локомотива" ярко высказался о Головине
Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Бордо" Славолюб Муслин рассказал, что думает о полузащитнике "Монако" Александре Головине. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин - лучший игрок в составе "Монако".
Будет ли спрос на Головина, если "Монако" вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды", - поделился Муслин.
В текущем сезоне Головин участвовал в 12 матчах и сделал один ассист.
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