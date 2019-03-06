Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о несостоявшемся переходе Бэйла



Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал, что в 2013 году клуб пытался приобрести нападающего Гарета Бэйла, который сейчас выступает за "Реал".

"Я надеялся, что Бэйл станет моим первым трансфером "МЮ". Мы были близки к покупке Гарета, но он хотел перейти в "Реал" и нам не удалось отговорить его. Мы были разочарованы", - приводит слова Мойеса Sky Sports.

Напомним, что Бэйл перешел в "Реал" в 2013 году из "Тоттенхэма" за 101 миллион евро. Всего за королевский клуб он провел 223 матча во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 63 результативные передачи.

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