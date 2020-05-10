Экс-тренер "Милана" Джампаоло может возглавить "Торино"

Бывший тренер "Милана" Марко Джампаоло может возглавить "Торино", передает Tuttosport.

По данным источника, специалист может заключить с итальянским клубом двухлетний контракт.

Помимо Джампаоло туринский клуб могут возглавить Стефано Пиоли ("Милан"), Роберто Д′Аверса ("Парма"), Иван Юрич ("Верона"), Леонардо Семпличи (экс-СПАЛ).

На данный момент, клуб возглавляет Морено Лонго, сменивший Вальтера Маццари после того, как клуб проиграл 4 матча с общим счетом 3:17.

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